F1: Audi testa primeira versão do seu motor no final do ano | AutoSport

A Audi trabalha a todo o gás para preparar a sua entrada na F1. A marca de Ingolstadt tem encontro marcado com a F1 em 2026 e prepara a sua unidade motriz com que fará o regresso à competição.

Valiosas lições no desenvolvimento, para a afinação e validação dos instrumentos de medição são fornecidas por um motor de um cilindro que tem sido testado desde o final de 2022. A primeira unidade híbrida completa, composta por motor de combustão, motor elétrico, bateria e unidade de controlo eletrónico, está programada para funcionar no banco de testes antes do final deste ano e constituirá a base para o futuro conceito de veículo. Além disso, o simulador de desenvolvimento dinâmico em Neuburg será levado ao nível da Fórmula 1 e fará avançar ainda mais o desenvolvimento da unidade Audi.

Na unidade de Neuburg, mais de 260 pessoas já trabalham no projeto. O núcleo da equipa de desenvolvimento consiste em funcionários experientes da Audi Sport e da Audi com muitos anos de experiência diversificada em desporto motorizado elétrico. A eles juntam-se especialistas com experiência em Fórmula 1 que foram contratados externamente e que reforçarão a equipa de uma forma direcionada. Até ao final do ano, a contratação de pessoal deverá estar concluída, e a equipa será constituída por mais de 300 funcionários.

A Audi apresenta o seu projeto de Fórmula 1 na China pela primeira vez de 18 a 27 de abril: o carro de exposição F1 é um elemento central da presença da marca na Auto Shanghai.

“O projeto da Fórmula 1 da Audi descolou realmente nos últimos meses”, diz Oliver Hoffmann, Membro do Conselho de Gestão para o Desenvolvimento Técnico da AUDI AG. “Na fase de conceção em curso da unidade motriz, os alicerces para 2026 estão hoje a ser lançados. Damos grande importância ao trabalho de detalhe, por exemplo, sobre materiais ou tecnologias de fabrico, e também nos concentramos em tópicos como a gestão energética da unidade híbrida. Afinal, a eficiência é um fator-chave de sucesso para a Fórmula 1 e a mobilidade do futuro, estas abordagens farão avançar ambos os mundos”, diz Hoffmann.