F1: Audi terá completado a aquisição da Sauber | AutoSport

Depois de ter confirmado em janeiro de 2023 a entrada no capital social da Sauber, a Audi terá alcançado a posição maioritária este mês, numa altura em que surgiram novos rumores em torno do comprometimento da marca alemã no projeto da Fórmula 1. A marca ainda não confirmou oficialmente esta operação.

A Audi terá finalizado a aquisição da equipa suíça Sauber, solidificando a sua entrada na temporada de Fórmula 1 de 2026. A Audi declarou inicialmente a sua intenção de se juntar ao pelotão do mundial da FIA como fornecedor de unidades motrizes em agosto de 2022 e mais tarde confirmou os planos para se tornar uma equipa de fábrica, em parceria com a estrutura de Hinwil. O acordo com a Sauber implica que a Audi assuma o controlo das operações da equipa sediada na Suíça, alinhando-se com a introdução de novos regulamentos técnicos na Fórmula 1.

A Audi tem já em marcha o desenvolvimento da unidade motriz que vai equipar os carros da equipa em 2026.