F1: Audi só se apresentará na máxima força em 2027 | AutoSport

A Audi prepara a sua entrada na F1 para 2026 e a sua estrutura vai tomado forma, com alguma “influência” da McLaren. Andreas Seidl é o líder do projeto, mas James Key, que deixou a equipa de Woking a meio desta época, já trabalha com na Sauber, que se transformará em Audi.

Key já deixou o aviso, de forma a refrear as expetativas que se vão depositar nesta entrada que há muito era falada e que agora se confirma. Segundo o britânico, vai ser preciso esperar até 2027 para vermos a Audi na máxima força, com o trabalho de desenvolvimento e de crescimento a ser agora feito com o nome Sauber:

“Há um tempo de espera para as pessoas, claro, com os períodos de afastamento obrigatórios. Portanto, estamos cientes disso”, disse Key ao Motorsport.com. “Mas, em última análise, para atingirmos os nossos objetivos, temos de nos expandir em todas as áreas. Todos os sectores têm de dar um passo em frente, independentemente do ponto em que nos encontramos nesse processo. É essa a ambição a curto prazo, exatamente o que estamos a fazer agora, a trabalhar em estreita colaboração com o Andreas [Seidl] para 2024 e para o futuro. E depois veremos como nos vamos sair. Penso que, em última análise, provavelmente só estaremos no produto final que ambicionamos por volta de 27, porque há muito a fazer. Mas estaremos em muito melhor forma quando nos aproximarmos de 26. E isso dar-nos-á a oportunidade de dar o passo em frente que precisamos”.