F1: Audi reafirma compromisso a longo prazo

“A Audi tem um compromisso a longo prazo com a Fórmula 1”, disse Dollner. “No início deste ano, os conselhos de supervisão da AG e da Audi tomaram a decisão de obter o controlo total das acções da Sauber. E assim estaremos, a partir de 1 de janeiro de 2025, 100 por cento no comando da Sauber. Em 2025, isso vai acontecer e, sendo eu agora presidente da Sauber, do conselho de administração da Sauber Motorsport, significa que também me vou envolver pessoalmente no nosso projeto de Fórmula 1 de forma mais intensa”

Apesar do fraco desempenho da Sauber em 2024, Dollner está otimista quanto ao futuro, citando a forte liderança de Mattia Binotto e Jonathan Wheatley para guiar as ambições da Audi na F1.

O CEO da Audi, Gernot Dollner, enfatizou que a mudança da Renault não afetará os planos da Audi, uma vez que estão totalmente empenhados na F1. A Audi deverá assumir o controlo total da Sauber a partir de janeiro de 2025, com Dollner a envolver-se mais no projeto de F1.

