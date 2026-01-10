F1: Audi R26 foi o primeiro monolugar da nova era a ir para a pista
2026 já começou na F1 e foi a Audi a dar o primeiro passo. O novo monolugar da equipa, o Audi R26 já esteve em Barcelona para um dia de filmagens, que serviu como primeira verificação dos sistemas. Foi a primeira equipa a colocar um carro em pista, com as primeiras imagens a aguçar o apetite dos fãs.
Durante a sessão de sexta-feira, começaram a circular nas redes sociais fotografias e vídeos não oficiais do R26, que surgiu com uma pintura preta. Posteriormente, a própria Audi publicou um conjunto de imagens que mostram elementos da equipa e alguns detalhes do monolugar, confirmando oficialmente o início do programa de testes.
Este shakedown representou o primeiro contacto dos pilotos com o novo carro e um passo decisivo no desenvolvimento do projeto para a época de 2026.
“Estamos oficialmente em andamento. Um momento marcante em Barcelona, com o R26 a entrar pela primeira vez numa pista. Primeiro dia. Primeiras voltas. Primeira oportunidade para os nossos pilotos experimentarem o carro. O caminho a seguir começa aqui.”
O que já foi possível ver?
Segundo a análise de Paolo Filisetti, jornalista técnico do racingnews365.com, o R26 apresenta dimensões mais compactas, tanto em largura como na distância entre eixos. Na frente, o nariz inclinado liga-se à asa dianteira através de dois pilares curtos, enquanto o seu perfil inferior, fortemente esculpido, foi concebido para maximizar o fluxo de ar sob o chassis. Este ar é dividido em dois percursos: um direcionado para o fundo do carro e outro para as entradas de ar dos sidepods.
As entradas de ar encontram-se ao nível do cockpit, numa configuração semelhante à dos modelos de 2025. Destaca-se o recorte profundo e amplo dos sidepods, que se estreitam significativamente na secção traseira. A suspensão recorre ao sistema push-rod em ambos os eixos, e a tomada de ar oval para a unidade motriz é outro elemento visualmente marcante.
Na traseira, o difusor surge mais estreito do que nos carros do ano anterior, enquanto a carroçaria é alta e reta, evidenciando a saída central de ar quente do motor.
As asas apresentam um desenho simples, muito próximo das imagens conceptuais divulgadas pela FIA. A pintura escura e neutra dificulta a análise detalhada das formas, mas é visível uma abordagem distinta ao nível da aerodinâmica interna da unidade de potência. A cobertura do motor, equipada com uma barbatana de tubarão, é mais estreita e baixa.
Apesar de se tratar apenas de um shakedown, são esperadas evoluções até aos testes de pré-época e à primeira corrida, na Austrália. Ainda assim, este momento assinala de forma positiva a entrada da Audi na Fórmula 1.
