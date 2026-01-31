F1: Audi R26 e unidade motriz mostram progressos consistentes

A Audi Revolut F1 Team terminou a semana de shakedown no Circuit de Barcelona-Catalunya com dados sólidos sobre o monolugar R26 e a sua unidade motriz híbrida, completando mais de 140 voltas no último dia de testes.

Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto dividiram a presença em pista, num programa que superou desafios iniciais e reforçou a preparação para os testes oficiais no Bahrein, de 11 a 13 de fevereiro.

A equipa concluiu três dias de testes ao longo de cinco dias, obtendo informações valiosas sobre o comportamento em pista do novo carro e da potência Audi. Mattia Binotto, responsável pelo projeto F1 da Audi, descreveu o momento como o início da jornada da equipa e do fabricante de unidades motrizes, destacando o impacto emocional da estreia do R26. Binotto referiu que o primeiro dia trouxe desafios que limitaram o plano, mas o progresso foi constante, com maior quilometragem e melhor feedback dos pilotos sobre a gestão de energia e a dirigibilidade.

Progresso operacional e integração de equipas técnicas

Jonathan Wheatley, diretor de equipa, sublinhou o sucesso na integração entre equipas de chassis e motor, testando fiabilidade, logística e procedimentos operacionais. Os pilotos forneceram dados cruciais para o desenvolvimento futuro, superando obstáculos iniciais de forma impressionante. Wheatley enfatizou que o shakedown não se limitou à rodagem do carro, mas à validação da operação global em pista. A equipa encara com otimismo os seis dias adicionais de testes no Bahrein, onde o R26 será apresentado publicamente pela primeira vez.

Foco na fiabilidade e base sólida para o futuro

James Key, diretor técnico, confirmou que Barcelona representou um marco no programa de desenvolvimento, com desafios expectáveis num carro e unidade motriz totalmente novos. A equipa resolveu problemas compreendidos, progredindo para uma rodagem mais produtiva na segunda metade da semana. Key esclareceu ainda que o objetivo não foi a performance, mas a validação dos sistemas fundamentais, alcançada com sucesso. Cada volta completada constitui um avanço, graças ao trabalho conjunto entre as equipas de pista e fábrica.

Declarações dos pilotos

Nico Hülkenberg classificou o último dia como o melhor da semana, com mais de 140 voltas que permitiram testar todos os sistemas exaustivamente. O alemão reconheceu obstáculos iniciais, normais num projeto novo, mas elogiou a resposta coletiva da equipa e o foco na análise de dados para o Bahrein.

Gabriel Bortoleto destacou o dia positivo, contrastando com os problemas técnicos do primeiro dia que custaram tempo. O brasileiro considerou o shakedown bem-sucedido na construção de quilometragem e identificação de melhorias, preparando uma base forte para as condições distintas do Bahrein.