F1: Audi quer ser competitiva em três anos | AutoSport

A Audi prepara a sua entrada na F1 e, como seria de esperar, não vai encarar essa tarefa de ânimo leve. A vontade dos homens da marca de Ingolstadt é de ser competitiva num curto espaço de tempo.

A Audi continua o seu trabalho de preparação para a entrada na F1. Numa altura em que o Grande Circo continua a ser muito aliciante para os fabricantes, a Audi pretende aproveitar todo o potencial da sua entrada na F1. Desafiado a explicar os motivos da entrada da Audi, Adam Baker, responsável pelo desenvolvimento técnico, estratégico, operacional e financeiro da Audi na F1, apontou vários motivos para entrada da Audi na F1:

“Não há uma razão única, há vários fatores que se alinharam para tornar a F1 extremamente atraente para os fabricantes, em particular para a Audi”, explicou ele ao diário AS. “A F1 está num período de transição com um conceito sustentável para o campeonato. Com novas regras, que introduzirão unidades de potência inovadoras centradas na parte elétrica, mais os combustíveis sustentáveis, está alinhado com a estratégia futura da Audi, direcionada para a mobilidade elétrica. Além disso, a F1 tem aumentado em popularidade. É de longe o melhor meio de comunicação e ferramenta de marketing no mundo do desporto automóvel, e um dos melhores em qualquer indústria. Ao mesmo tempo, a F1 conseguiu uma redução de custos e isso torna-a ainda mais atrativa. Os motores de 2026 terão um teto de gastos e que, para além de limitar os custos, proporciona certeza sobre orçamentos a longo prazo. Se quiser uma plataforma fantástica para demonstrar a sua competência e conhecimento 24 vezes por ano, este é o melhor lugar”.

A vontade da Audi é dar cartas a curto prazo, querendo ser competitiva num prazo de três anos:

“Queremos ser competitivos em três anos”, disse ele. “É um objetivo realista. Queremos competir por vitórias no terceiro ano. Estamos conscientes do desafio que se avizinha. É atrativo para a Audi entrar em 2026. Temos 42 meses até à primeira corrida. Além disso, em 2026 começa um ciclo regulamentar, quando normalmente outros entraram no meio de um ciclo. As unidades motrizes vão mudar, mas também o chassis. De certa forma, pode anular a vantagem dos concorrentes experientes no passado e facilita a competitividade dos novos construtores. Agora começa o trabalho a longo prazo, o desenvolvimento da unidade motriz dentro das novas regras. A FIA continuará a trabalhar com as equipas para as regras do chassis 2026, que podem ser significativamente diferentes, que espero que sejam publicadas na sua primeira versão no final de 2023, talvez finalizadas em 2024. Depois começaremos o trabalho no chassis, alinharemos as duas coisas e os testes começarão em 2025 e a competição em 2026”.

Quanto ao possível fornecimento de unidades motrizes, ainda não está pensado pela Audi, mas, por força dos regulamentos que podem obrigar a que tal aconteça, há abertura para isso:

“Podemos ser obrigados pela FIA a fornecer motores de acordo com os regulamentos”, disse ele. “Se isso acontecer, estaremos preparados, com certeza. Mas neste momento, não estamos à procura de uma equipa de clientes, é demasiado cedo para isso. Vamos concentrar-nos no nosso programa como uma fábrica”.