F1: Audi quer primeiro fim de semana limpo

A estreia da Audi em competição oficial terá lugar no Grande Prémio da Austrália, marcando o início de uma nova era regulamentar na Fórmula 1. Após um extenso programa de testes em Barcelona e no Bahrein, a estrutura prepara-se para o primeiro desafio em Albert Park.

O projeto, desenvolvido ao longo de vários anos nos centros de Hinwil, Neuburg e Bicester, culmina agora com a estreia do monolugar integralmente concebido pela Audi, incluindo a unidade motriz. O inverno foi particularmente intenso, com um dos programas de pré-temporada mais longos dos últimos anos e a primeira fase da renovação das instalações em Hinwil concluída.

Em pista, a ambição é clara: adquirir experiência, consolidar processos e executar um fim-de-semana sólido, conscientes da exigência competitiva num pelotão renovado.

Wheatley – Ainda há muito trabalho a fazer

Jonathan Wheatley, diretor da Audi Revolut F1 Team, afirmou:

“Melbourne representa o culminar de um enorme esforço coletivo. Lançámos uma nova equipa, construímos o primeiro Audi de Fórmula 1 com a nossa própria unidade motriz e completámos um dos programas de pré-temporada mais abrangentes dos últimos anos. Concluímos também a primeira fase do ambicioso plano de renovação em Hinwil. Após um inverno intenso, chegamos ao nosso primeiro Grande Prémio como Audi Revolut F1 Team. Existe um grande orgulho pelo que já foi alcançado, mas também consciência do desafio que temos pela frente. Ainda há muito trabalho a fazer e temos um enorme respeito pelos nossos adversários, mas estamos a progredir de forma consistente. Este é o início de uma longa jornada e o nosso foco está em reforçar as capacidades da equipa e realizar um fim-de-semana limpo.”

Hülkenberg – “Circuito talvez não revele o potencial das equipas”

Nico Hülkenberg destacou o simbolismo do momento:

“É muito entusiasmante viajar para Melbourne para a primeira corrida de uma era completamente nova e para a estreia da Audi Revolut F1 Team. Foi um percurso longo até aqui, mas finalmente chegou o momento. Sente-se o entusiasmo tanto na equipa como nas fábricas em Hinwil e Neuburg.

O trabalho realizado nos bastidores foi enorme e agora é altura de o transformar em resultados na pista. Albert Park é um circuito particular, quase urbano, e talvez não revele totalmente o potencial de todas as equipas. Ao mesmo tempo, pode proporcionar corridas imprevisíveis. É o cenário perfeito para abrir a temporada e estou ansioso por voltar a competir.”

Bortoleto – “Interessante regressar aos circuitos com um melhor conhecimento”

Já Gabriel Bortoleto sublinhou a importância da preparação:

“Começar uma nova temporada é sempre especial, e esta é ainda mais, porque iniciamos o nosso percurso como Audi Revolut F1 Team. A pré-temporada foi fundamental para ganhar confiança com o novo carro e compreender o seu comportamento ao abrigo dos novos regulamentos.

Conseguimos uma boa quilometragem e creio que aproveitámos bem esse tempo para cumprir o nosso programa. Agora é que tudo começa realmente a contar. Vivo para competir e estou ansioso por voltar à sensação de um fim-de-semana de corrida.

É a primeira prova de mais uma longa época, já a minha segunda na Fórmula 1, e será interessante regressar aos circuitos com um melhor conhecimento. Ao mesmo tempo, os novos carros representam um ponto de partida comum para todos os pilotos, independentemente da experiência, o que pode constituir uma oportunidade. O nosso objetivo será encontrar um bom ritmo desde o início e extrair o máximo do conjunto.”