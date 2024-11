F1: Audi poderá vender uma participação minoritária na sua equipa

A entrada da Audi na F1 não está a ser suave e sem problemas. A marca germânica comprou a totalidade da Sauber, mas poderá estar já a ponderar uma venda parcial. Estes rumores chegam numa altura em que a Sauber atravessa um momento difícil e a indústria automóvel começa a fazer cortes.

Segundo a The Race, a Audi deverá vender uma participação minoritária na sua equipa de Fórmula 1 ao fundo soberano do Qatar. A Audi, que tinha inicialmente a intenção de adquirir a totalidade da Sauber para a sua entrada na F1, um processo que deveria ser concluído em 2026, mas que pode ganhar outros contornos. Com a potencial venda, a Audi poderá manter uma participação de controlo, mas beneficiar do investimento do Qatar para aliviar a pressão financeira do desenvolvimento da sede da Sauber em Hinwil e de uma nova instalação de motores de F1 em Neuburg. Estes custos substanciais, estimados em centenas de milhões, surgem numa altura em que a empresa-mãe, o Grupo VW, está a proceder a uma ampla redução de custos, incluindo a redução de postos de trabalho.

O investimento do Qatar está em consonância com os atuais interesses do fundo na F1, que incluem o patrocínio do título do Grande Prémio do Qatar e ligações à VW. Este tipo de participação minoritária reflecte investimentos semelhantes na F1, como a participação do Bahrain na McLaren, uma vez que os fundos de investimento do Médio Oriente e dos EUA adquirem cada vez mais participações minoritárias nas equipas de F1, num contexto de aumento do valor das equipas.

O arranque do projeto tem sido feito de percalços, com a primeira estrutura diretiva da equipa, liderada por Andreas Seidl a ser dispensada, para a entrada de Mattia Binotto. Em pista, a queda da Sauber tem sido clara, com a equipa ainda sem qualquer ponto conquistado.