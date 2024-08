F1: Audi poderá chegar a acordo com a Adidas 

O ambicioso projeto de Fórmula 1 da Audi está perto de garantir um acordo de patrocínio significativo com a gigante alemã Adidas, de acordo com relatos recentes.

A potencial parceria faria com que a Adidas se tornasse o parceiro oficial de vestuário da equipa de F1 da Audi, na mesma altura em que também terá parceria com a Mercedes.

O acordo iminente com a Adidas segue-se à recente parceria técnica da Audi com a BP, estabelecida em julho passado. Desta forma, a BP tornar-se-á o fornecedor oficial de combustível da Audi, com a Castrol a fornecer óleo e lubrificantes.

Na semana passada, a Audi confirmou a contração do engenheiro britânico Jonathan Wheatley, que era diretor desportivo da Red Bull, como chefe de equipa. Wheatley irá juntar-se à equipa em julho de 2025, concentrando-se no desempenho das corridas e na gestão operacional, servindo também como porta-voz da direção. E com Mattia Binotto como COO e CTO, supervisionando a gestão operacional da Sauber Motorsport AG e o desenvolvimento técnico dos futuros carros de corrida, ambos irão reportar diretamente ao diretor-executivo da Audi, Gernot Döllner, assegurando uma clara divisão de deveres e responsabilidades.