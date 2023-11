F1: Audi nega qualquer “outra decisão” e mantém plano para 2026 | AutoSport

O projeto da Audi para a sua entrada na Fórmula 1 corre conforme planeado, segundo Jürgen Rittersberger, membro do conselho de administração da Audi e responsável pelo departamento financeiro e jurídico, não havendo qualquer desvio às intenções de competir na disciplina rainha da FIA como equipa de fábrica em 2026.

Apesar da notícia do Der Spiegel, que dava conta de uma reavaliação do projeto por parte da nova direção da marca germânica, e de toda a especulação que tem surgido nos últimos tempos, o responsável da Audi adiantou à publicação alemã Express, que a “decisão [anterior] do conselho de administração e no conselho de supervisão foi clara”. Reforçando ainda que a Audi está a “cumprir os nossos planos para entrar em 2026. Não há outra decisão”.

Rumores mais recentes avançam que a Toyota pode adquirir o projeto da Audi e avançar para um regresso à F1, quando anteriormente foi sugerido que a Porsche, que esteve em negociações com a Red Bull para também competir na disciplina, poderia tomar o lugar da marca do mesmo grupo e avançar com o programa em seu nome.