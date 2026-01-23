F1: Audi lança programa de desenvolvimento para jovens pilotos

A Audi anunciou o lançamento do seu programa de desenvolvimento de pilotos como uma clara “declaração de intenções”, colocando Allan McNish à frente da iniciativa. O antigo vencedor das 24 Horas de Le Mans será responsável por estruturar e liderar aquela que a marca considera uma peça central da sua estratégia para a Fórmula 1.

McNish, que já colaborava com a estrutura quando ainda competia como Sauber, assume agora o comando de um projeto destinado a identificar e preparar a próxima geração de talentos. Antigo piloto de Fórmula 1 em 2002 com a Toyota, o escocês construiu uma carreira de enorme sucesso nas provas de resistência, com três triunfos em Le Mans — dois deles ao serviço da Audi — e o título mundial de resistência em 2013.

A construtora alemã pretende oferecer aos jovens pilotos, formação de alto nível e acompanhamento próximo, apoiando-se na experiência acumulada ao longo de décadas no topo do desporto automóvel. O programa incluirá trabalho em pista, desenvolvimento técnico e de condução, preparação física e mental, bem como vertentes de comunicação e marketing, através de planos personalizados ajustados a cada perfil.

Audi Revolut F1 Team R26 Livery – Launch

O diretor da equipa, Jonathan Wheatley, sublinhou que o investimento em jovens talentos é um dos pilares da estratégia da Audi para a Fórmula 1, destacando ainda o currículo de McNish como garantia da solidez do projeto.

“Ser encarregado de encontrar os pilares do futuro Audi F1 Team é uma grande honra e uma responsabilidade pela qual sou profundamente apaixonado”, afirmou Allan McNish. “Esta marca é construída sobre a história do ‘Vorsprung durch Technik’, e essa filosofia tem de se aplicar tanto aos nossos jovens pilotos como aos nossos carros. Não procuramos apenas velocidade pura; procuramos resiliência, inteligência e uma mentalidade de equipa que definem um futuro campeão da Audi.

“O nosso objetivo é criar um percurso que transforme potencial em precisão e desempenho ao mais alto nível mundial. Estou entusiasmado por iniciar este trabalho e por identificar a primeira geração de talentos que irá integrar este projeto ambicioso.”