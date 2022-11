F1: Audi e Sauber vão operar em separado | AutoSport

Aos poucos, vamos conhecendo os pormenores do projeto Audi na F1, que em 2026 entrará em força no Grande Circo. A Audi vai fornecer unidades motrizes e dar o nome à equipa, com a Sauber a tratar de tudo o que esteja relacionado com o chassis. Frédéric Vasseur explicou um pouco de como esta nova parceria vai ser estruturada.

O francês, responsável pelos destinos da Sauber, confirmou que as duas operações vão trabalhar de forma separada, com a Audi apenas focada na unidade motriz e a Sauber com o chassis. No entanto não revelou a percentagem de ações da Sauber que a Audi vai comprar:

“Em primeiro lugar, vamos dividir completamente as operações”, confirmou Vasseur quando questionado sobre a colaboração integrada da Sauber com a Audi. “Ficarão responsáveis pelo motor em Neuburg e a equipa tratará do chassis e da operação na pista a partir de Hinwil. No futuro, eles vão comprar algumas ações da empresa, mas não revelámos os pormenores e eu não o farei”, disse o francês. “Penso que é uma boa maneira de operar a equipa e analisámos o que funcionava no passado para outras equipas. Mas o mais importante para mim não é apenas a configuração em termos de ações ou quem está a gerir quem, é uma questão de mentalidade. Ser capaz de construir em termos de estratégia para ser uma única equipa e não ter ‘equipas’ [internas] a lutar umas contra as outras”.