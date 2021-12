F1: Audi deverá confirmar entrada no começo do próximo ano | AutoSport

A entrada da Audi na F1 ganha cada vez mais força e segundo os últimos relatos, parece já um dado adquirido. A marca germânica deverá anunciar a sua entrada no início do próximo ano segundo as novas indicações.

Segundo o racefans.net, o presidente do conselho da Audi Markus Duesmann e o membro do conselho de Desenvolvimento Técnico da Audi Oliver Hoffmann indicaram que o fabricante está satisfeito com o progresso que a FIA fez com os novos regulamentos técnicos para as unidades de potência 2026.

A RacingNews365.com também terá tido acesso a uma carta dos dois responsáveis acima referidos, enviada a Jean Todt, agora ex-presidente da FIA, e ao atual CEO da F1, Stefano Domenicali, que refere que a assinatura da entrada da marca na F1 deverá estar prestes a acontecer. A carta, que foi distribuída aos membros do World Motorsport Council antes da reunião final do ano a 15 de Dezembro, declarava que, com o “Quadro de Regulamento 6” prestes a ser aprovado pelo WMSC, a Audi está empenhada no processo de entrada e espera confirmar no início de 2022.

Assim, a confirmarem-se estes rumores, a F1 ganha ainda mais força com a entrada da marca alemã e se a Audi confirmar a sua entrada, não há motivos para que a Porsche não faça o mesmo, o que seria uma dupla excelente notícia para a competição.