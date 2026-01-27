F1: Audi com mais problemas no primeiro dia

Se, globalmente, o dia foi positivo para as equipas que iniciaram os trabalhos ontem, a Audi foi aquela que encontrou mais problemas. A fazer os primeiros quilómetros com a sua nova unidade motriz, a equipa enfrentou dificuldades em colocar o seu “moinho” a funcionar.

No arranque do shakedown de cinco dias no Circuit de Barcelona-Catalunya, Gabriel Bortoleto, responsável pelo primeiro dia, conseguiu completar algumas voltas úteis antes de a Audi detetar falhas no R26 que obrigaram a equipa a parar. O piloto sublinhou que este tipo de contratempos é expectável numa fase tão inicial de desenvolvimento e que a prioridade passa por identificar e resolver os problemas antes dos testes oficiais e da primeira corrida da temporada.

Gabriel Bortoleto explicou:

“De manhã estávamos a fazer um trabalho bastante sólido, a completar voltas e a testar algumas coisas. Estávamos a ir na direção certa, mas, como é normal num shakedown, tudo pode acontecer e esperamos encontrar alguns problemas no carro. Encontrámos um par de falhas que, infelizmente, nos deixaram praticamente fora do dia logo a partir da manhã, por isso não rodei muito. Era algo expectável — estamos a descobrir tudo agora para, idealmente, não termos estes problemas nos próximos testes ou na primeira corrida do ano.”

Sobre as sensações iniciais, concluiu:

“No geral, enquanto rodámos, foi positivo. Foi bom ter uma primeira noção do novo carro, dos novos regulamentos e da unidade de potência. Espero que, no próximo dia em que conduzir, consiga fazer mais algumas voltas.”