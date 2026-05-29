F1: Audi aberta ao regresso dos V8 e à simplificação dos motores

Mattia Binotto, CEO e diretor da Audi na Fórmula 1, afirmou que o fabricante alemão está aberto a apoiar um eventual regresso aos motores V8, caso essa se revele a melhor direção para o desporto, apesar de a Audi ter entrado na F1 precisamente ao abrigo dos regulamentos híbridos de 2026. As declarações surgem num momento de crescente debate sobre o futuro das unidades motrizes na categoria rainha.

A Audi entrou oficialmente na Fórmula 1 como fabricante ao abrigo do regulamento de 2026, construindo a sua própria unidade motriz e transformando a Sauber na operação de fábrica. Os novos regulamentos assentam numa divisão 50/50 entre combustão interna e energia elétrica, uma fórmula que tem gerado críticas sucessivas, pela necessidade de gestão energética.

Binotto sublinhou que a questão central para a Audi não é tanto o número de cilindros, mas sim a redução de custos, que identificou como uma prioridade crescente. O responsável reconheceu que mesmo uma grande empresa como a Audi é sensível ao tema dos custos, vendo numa eventual simplificação regulamentar uma abordagem positiva. As suas declarações são significativas precisamente porque a Audi era vista como um dos fabricantes mais comprometidos com o futuro eletrificado da F1, tendo os regulamentos de 2026 sido um fator determinante na sua entrada na competição.

“Certamente que a Audi será colaborativa na discussão” disse Mattia Binotto no podcast Beyond the Grid. “A Audi faz parte da Fórmula 1 e está disposta a permanecer na Fórmula 1 por muito tempo. Por isso, certamente faremos parte, e diria que seremos uma parte proativa e positiva da discussão, assegurando que identificamos e definimos o regulamento adequado para o futuro.”

“A Fórmula 1 continuará a ser o pináculo da tecnologia, porque isso faz parte do seu ADN. Se o formato for V6 ou V8, não creio que isso seja de alguma forma um detalhe.”

“No final, certamente para a Audi, os motores de alta eficiência são importantes. Mas, por outro lado, e penso que esse é um dos elementos da proposta do presidente da FIA, precisamos de reduzir o custo da unidade motriz. Mesmo sendo uma grande empresa, a Audi, somos sensíveis ao custo e à sua redução. Vemos isso como uma abordagem positiva ao próximo regulamento.”

“Como disse, estaremos muito abertos à discussão. Seremos favoráveis a uma discussão construtiva e não creio que hoje exista algo que nos impeça de fazer parte do futuro.”

Foto: MPSA