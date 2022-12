F1: Atualizações tardias na Alfa Romeo prejudicaram objetivos, considera Zhou Guanyu | AutoSport

A Alfa Romeo conseguiu segurar o sexto lugar na classificação do campeonato de construtores de Fórmula 1 até à última prova do ano, apesar de ter terminado em igualdade pontual com a Aston Martin. A equipa suíça começou bem a época conquistando 51 pontos, mas a partir do Grande Prémio do Canadá, a nona ronda do ano, só somaram mais 4 pontos, enquanto os seus rivais de Silverstone, com um desenvolvimento agressivo do AMR22, foram subindo na classificação.

Para Zhou Guanyu, o único piloto estreante em 2022 na grelha da F1, o facto das atualizações terem chegado muito tarde durante o ano, não permitiu que a sua equipa pudesse lutar por outros objetivos na classificação por construtores.

“É bastante simples, as outras equipas foram um pouco mais eficientes em termos de desenvolvimento das novas peças, fim-de-semana após fim-de-semana”, disse Zhou ao RacingNews365.com. “A primeira atualização que tivemos foi em Suzuka, depois a seguinte foi em Austin, que foi para o resto da época. Se as peças tivessem chegado mais cedo, então poderia ter sido outra história na luta pelo sexto lugar”.

O seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas já tinha explicado que, apesar de tardias, as atualizações da Alfa Romeo em 2022 trouxeram um maior equilíbrio ao C42 em termos de desempenho. Sem ainda ter um orçamento que permita sequer chegar ao limite definido pela FIA, a Alfa Romeo, assim como a Haas, deverá ter mais meios financeiros na próxima época, o que faz Zhou acreditar que as novas peças surjam mais cedo do que em 2022.