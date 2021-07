F1: Atualizações poderão ser dor de cabeça para a Mercedes | AutoSport

A Mercedes irá introduzir atualizações no seu W12. monolugar que tem ficado atrás do RB16B da Red Bull, mas não será o melhor fim de semana para o fazer.

A Mercedes precisa de atualizações no carro para chegar-se à Red Bull, fazendo fé no que dizem Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Em Silverstone a equipa vai fazer a vontade aos pilotos mas estas atualizações acontecem num fim de semana muito específico, em que será testado um novo formato.

Com apenas um treino livre antes da sessão de qualificação na sexta, dificilmente a Mercedes conseguirá validar as atualizações feitas e encontrar o melhor compromisso. Seguindo-se mais um treino no sábado e a corrida Sprint com os carros a ficarem logo em Parque Fechado no final da prova, é difícil que a Mercedes consiga tirar todo o proveito das novidades em Silverstone. Se por um lado esta atualização pode relançar a Mercedes na luta pelo título, talvez seja prematuro tirar qualquer conclusão sobre a valia destas novidades depois deste fim de semana que vai exigir muito a vários níveis.