F1: Atualizações no McLaren em Baku são um “primeiro passo” | AutoSport

A McLaren começou mal a temporada, à semelhança do que aconteceu em 2022, tendo só no último Grande Prémio conseguido conquistar os primeiros pontos, depois de uma corrida confusa e recheada de incidentes que resultou em oito desistências.

Com nova prova agendada para as ruas de Baku a McLaren vai ser uma das equipas que vai apresentar atualizações para o seu monolugar, esperando poder lutar por pontos com mais frequências e por “mérito”.

“Sabemos que em Baku começamos outra etapa da temporada ao apresentarmos algumas melhorias no carro”, disse Andrea Stella, chefe de equipa da McLaren. “Não vão ser desenvolvimentos que alterem muito a dinâmica, mas será o primeiro passo no que esperamos que sejam múltiplos desenvolvimentos e esperamos estar em condições de lutar por pontos no futuro, por mérito e não apenas em corridas acidentadas”.

O responsável da equipa não se deixa levar pelo resultado em Melbourne, mas garantiu que “sabe bem terminar as três primeiras corridas com alguns pontos”.