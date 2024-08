F1: Atualizações no Alpine A524 para preparar o caminho para 2025

O diretor técnico executivo da Alpine, David Sanchez, revelou que as próximas atualizações da equipa foram estrategicamente concebidas para se alinharem com a direção que irão tomar para o carro de 2025, tentando recuperar de um início de temporada desafiante em 2024.

A equipa de Enstone antecipou um início de temporada difícil após decidir renovar o seu conceito de carro devido a ter atingido um limite de desenvolvimento com o A523. No entanto, a realidade foi mais dura do que o esperado. A Alpine começou a época com um carro com excesso de peso e pouco competitivo, que era o mais lento da grelha. Apesar dos esforços para reduzir o excesso de peso para ficar mais próximo possível do limite mínimo, são apenas 11 os pontos conquistados.

Antes da pausa de verão, a Alpine introduziu várias atualizações durante o Grande Prémio da Bélgica, incluindo uma revisão da asa dianteira, asa traseira, tampa do motor e condutas de ar dos travões. Estas modificações destinavam-se a resolver alguns dos défices de desempenho, mas ainda não produziram a vantagem competitiva desejada.

Desta forma, Sanchez indicou que estão planeadas alterações mais substanciais para depois da pausa de verão. Estas atualizações não se destinam apenas a melhorar o carro atual, mas são cruciais para estabelecer as bases para a época de 2025, influenciando o caminho de desenvolvimento do último carro dos atuais regulamentos técnicos.

Admitindo, ainda na Bélgica, que foi realizado um forte esforço para os novos componentes estarem em pista ainda antes da pausa de verão, Sanchez explicou que “todas as alterações são atualizações para toda a época, não são específicas para a pista. Há apenas uma nova asa traseira, que ainda não está no carro, específica para a pista. O resto, que é uma evolução da asa dianteira, da carroçaria, da conduta dos travões traseiros, é para todas as pistas”.

A equipa está preparada para implementar estas atualizações significativas como parte do seu plano mais amplo para voltar a subir na classificação e as próximas alterações serão fundamentais para moldar o desempenho e a filosofia de ‘design’ da próxima geração de carros da Alpine.

“A questão número um é todos encontrarem mais ‘downforce’ e tentarem eliminar algumas das questões que podemos ver com o carro atual”, acrescentou o responsável da equipa francesa. “Portanto, este pacote destina-se principalmente a mais ‘downforce’. Por isso, este é o primeiro passo a dar. Temos outro que será maior e que será a base para o próximo ano. Estamos a trabalhar neste carro [para Spa] desde o primeiro dia”.

A eficácia dessas atualizações será observada de perto, determinando se a Alpine consegue recuperar dos seus problemas atuais e construir uma plataforma mais competitiva para o futuro, com Oliver Oakes como o seu novo chefe de equipa após a pausa de verão e reportando ao diretor-executivo do grupo Renault, Luca de Meo.

Foto: MPSA/Phillipe Nanchino