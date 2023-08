F1: Atualizações importantes para a Alfa Romeo serão introduzidas em Itália e no Japão | AutoSport

A Alfa Romeo espera ganhar dois a três décimos em cada um dos dois pacotes de atualizações que vai introduzir no C43 nos Grandes Prémios de Itália e Japão, confirmou Alessandro Alunni Bravi.

“Esperamos a próxima grande atualização em Monza e depois, claro, outra atualização importante em Suzuka”, explicou o representante da equipa, acrescentando que “precisamos de grandes atualizações, não é suficiente ganhar um décimo”. Alessandro Alunni Bravi sublinhou que “quando é preciso recuperar”, como acontece com a equipa suíça nesta temporada, “é preciso ser capaz de produzir atualizações que nos permitam dar um passo significativo. Não se trata de micro, pequenos desenvolvimentos, não se tratam de ganhos marginais. Para nós, é uma questão de cada vez que introduzimos uma atualização, esta deve dar-nos entre dois e três décimos. É um desafio, porque se for uma tarefa fácil, toda a gente a fará”.

James Key começa a trabalhar em setembro na Alfa Romeo, reencontrando Andrea Stella, e terá como prioridade melhorar o desempenho do C43 e ajudar o CEO da Sauber a moldar o departamento técnico, enquanto a Sauber se prepara para a entrada da Audi e Alessandro Alunni Bravi espera “que a competição seja maior a cada temporada”.