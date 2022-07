F1: Atualizações da Red Bull não deverão estar prontas para França | AutoSport

A Red Bull estaria a preparar um pacote de atualizações para o GP de França mas segundo algumas fontes, essas atualizações não deverão estar prontas a tempo da prova francesa. Uma das publicações a avançar com essa possibilidade é a Auto Motor und Sport, que aponta para dificuldades da equipa em cumprir com os prazos previamente estabelecidos. Não se conhece ainda a natureza das atualizações e a extensão das melhorias planeadas. A falharem o prazo, resta a Hungria, última prova antes da pausa de verão, ou então esperar pelo recomeço do campeonato após a pausa.