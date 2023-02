F1: Atualização já no Bahrein no Alpine A523 | AutoSport

A Alpine será porventura uma das equipas que mais dúvidas levantam depois dos três dias de testes no Bahrein, não se sabendo até que ponto é que os gauleses esconderam muito do seu ritmo. Atendendo ao que fez a Aston Martin e a Alpine, demonstrado nas tabelas de tempos, parece que a estrutura baseada em Silverstone parte na frente da equipa que temporada passada terminou no quarto posto do mundial de construtores. Mas houve um controlo do ritmo demonstrado pela Alpine, confirmado pelo responsável técnico Matt Harman, que anunciou ainda que a primeira atualização no A523 será apresentada já no Grande Prémio do próximo fim de semana.

“Claramente não deixamos o carro rodar em todo o seu potencial”, disse o diretor técnico Matt Harman. “Do nosso ponto de vista, as coisas aconteceram como esperávamos, a aerodinâmica funciona como esperávamos. Tentámos alguns desenvolvimentos muito interessantes esta semana, que se revelaram muito positivos, por isso estamos ansiosos pela primeira corrida.”

O responsável da equipa acrescentou que “haverá algumas diferenças visuais” no carro da equipa, “que, com sorte, nos ajudará a chegar mais perto do terceiro lugar ou até mesmo estar lá” na primeira corrida do ano.