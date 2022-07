F1 atrasa a questão do porpoising/piso-flexível para o GP da Bélgica | AutoSport

Já não é em França! A Diretiva Técnica da F1 que visa resolver definitivamente as questões do piso flexível e do ‘porpoising’ foi adiado para o Grande Prémio da Bélgica de F1.

Como se sabe este projeto de Diretiva Técnica, que aborda as preocupações de segurança relacionadas com a oscilação vertical dos monolugares, ou ‘porpoising’, se preferir estava previsto entrar em vigor no GP de França de F1, mas depois de consultas às equipas e a fim de permitir que estas façam as atualizações necessárias que assegurarão uma aplicação justa da métrica utilizada para medir essa oscilação em todos os carros, a implementação do projeto de Directiva Técnica emitido às equipas antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha entrará apenas em vigor a partir do Grande Prémio da Bélgica. Contudo, os controlos reforçados da FIA, introduzidos a partir do Grande Prémio do Canadá, continuarão a ser feitos, até porque se acredita que as equipas estão a utilizar truques com os pisos flexíveis.

A FIA anunciou ainda que “foram também discutidas várias ações propostas para abordar esta questão no Regulamento Técnico de 2023, com orientações claras a serem levadas ao Comité Técnico Consultivo”.