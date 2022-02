F1 atenta aos acontecimentos na Ucrânia | AutoSport

Com a escalada de tensão e violência na Ucrânia, a F1 lançou um curto comunicado no qual diz estar atenta à situação. O GP da Rússia está marcado para setembro mas os responsáveis do campeonato já estão a monitorizar a situação.

A declaração diz o seguinte: “A Fórmula 1 está a acompanhar de perto os desenvolvimentos muito fluidos como muitos outros e, neste momento, não tem mais comentários sobre a corrida agendada para Setembro. Vamos continuar a acompanhar a situação de muito perto”.