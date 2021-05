F1: Até quando Hamilton ‘tolera’ o atrevimento de Verstappen? | AutoSport

Já se percebeu que Lewis Hamilton e Max Verstappen se vão encontrar muitas vezes em pista este ano, bem mais do que nos últimos anos, e provavelmente, 99% das vezes, na frente de todo o restante pelotão. Por isso é natural que vá existir escaramuças entre ambos, que já podiam ter acontecido.

Até aqui, no Bahrein, tudo foi pacífico, pois a questão foi entre Verstappen e a Direção de Corrida, mas em Imola já houve toque entre ambos, em Portugal, Hamilton esteve tão forte que Verstappen não teve hipóteses, mas agora em Barcelona, novamente um toque após a partida e tal como em Imola, podia lá ter ficado os dois.

Para já Hamilton tem recuado, “uma corrida é sempre uma maratona e não um sprint” mas não temos a certeza que será sempre assim.

É verdade que ambos se respeitam, existe confiança no que cada um vai fazer, mas um deles, Verstappen, é sempre mais atrevido. E não acreditamos que isso seja sempre assim.

É certo que com a diferença pontual entre ambos a ‘cavar-se’, não é líquido que Hamilton vá tirar sempre o pé.

Este é um tema que vai continuar a ser interessante. Segue-se o Mónaco, dentro de duas semanas, aí duvidamos que haja grandes tentativas, porque as probabilidades de lá ficarem os dois são grandes, mas Azerbaijão, Turquia, França, Áustria, Grã-Bretanha, são tudo locais para grandes lutas. Vamos ver como se desenrola esta excitante ‘querela’ que se antevê entre ambos. E ainda faltam 19 corridas…