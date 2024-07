F1: Até aqui, sete vencedores diferentes de corrida, quem diria…

A Fórmula 1 encaminha-se para a pausa de agosto, até aqui com uma temporada de tirar o fôlego.

A vitória de Oscar Piastri na Hungria, a sétima de um piloto diferente em 13 corridas, é a prova disso.

Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton e Oscar Piastri são os sete vencedores…

Com a expectativa em alta, a corrida em Spa-Francorchamps promete ser mais um capítulo emocionante antes do intervalo para descanso…

É verdade que continuam a haver grandes diferenças na classificação dos pilotos e dos construtores, mas mesmo que os dois campeonatos não sejam ‘assunto’ (e isso é algo que temos de esperar para ver) parte da incerteza entre Lando Norris e sua equipa sobre a devolução de posição a Oscar Piastri na Hungria decorreu do fato de o piloto britânico ainda acreditar que tem uma chance de superar Max Verstappen no campeonato de pilotos deste ano. E as estatísticas corroboram essa visão.

Norris está atualmente 76 pontos atrás de Verstappen – mais de três vitórias completas – mas mais da metade dessa vantagem (39 pontos) foi acumulada nas duas primeiras corridas. Verstappen venceu no Bahrein e na Arábia Saudita, quando o carro inicial da McLaren não era competitivo. Desde uma grande atualização em Miami, a diferença de pontos entre os dois foi de apenas 26 pontos.

Agora, as disputas estão a aquecer tanto no campeonato de pilotos quanto no de construtores. No campeonato de construtores, a McLaren reduziu a diferença para a Red Bull em 27 pontos na Hungria, deixando a diferença em apenas 51 pontos. A Ferrari também se aproximou e agora está a 67 pontos.

Além disso, há a possibilidade de uma penalização de unidade de potência para Verstappen neste fim de semana. Spa-Francorchamps é um circuito onde ele já recuperou de penalizações semelhantes no passado. O chefe da equipa, Christian Horner, admitiu recentemente que uma penalização é altamente provável nesta temporada, mas ainda não está claro se será aplicada nesta corrida. Para a Red Bull não deve haver melhor local para isso, mas isso também pode significar chegar às férias de verão na mó de baixo…