F1: Aston Martin vê negado o pedido de revisão da penalização de Sebastian Vettel | AutoSport

A grande corrida de Sebastian Vettel, que lhe valeu o segundo lugar no final da prova, acabou por não receber o prémio merecido, com o alemão a ser penalizado no final da prova. A Aston Martin pediu aos comissários para apresentar novas provas, mas estas não convenceram a FIA.

No final da corrida na Hungria, os comissários técnicos não conseguiram extrair o litro de combustível obrigatório para análise. Depois de várias tentativas apenas 0.3 L foram retirados do monolugar de Vettel o que resultou numa desclassificação.

Os engenheiros da Aston Martin estavam certos que o carro tinha mais de um litro de combustível e depois da penalização, apresentaram um pedido de revisão mas para isso teriam de mostrar novas provas aos comissários que justificariam esse pedido. Ontem os responsáveis da equipa estiveram perante os comissários mas não conseguiram convencê-lo. Pode ler-se na declaração da FIA:

“Não faz diferença a razão pela qual havia menos de um litro. Pode haver algumas explicações para o facto de, no final de uma corrida, a quantidade restante ser insuficiente. Em qualquer caso, continua a ser da exclusiva responsabilidade do Concorrente assegurar que o carro está sempre em conformidade com os regulamentos (Art. 3.2 Código Desportivo Internacional da FIA) e não será defesa alegar que não foi obtida nenhuma vantagem de desempenho (Art. 1.3.3 Código Desportivo Internacional da FIA).A fim de poder afirmar um facto ´relevante´, Aston Martin teria de apresentar factos que na realidade restavam mais de um litro de combustível. A explicação para o facto de este requisito não ter podido ser cumprido não é relevante para a decisão sobre se ocorreu uma violação dos regulamentos”.

Otmar Szafnauer, Director da Equipa, comentou: “Sebastian conduziu brilhantemente na Hungria e estamos satisfeitos por nos ter sido dada a oportunidade de mostrar novas provas significativas que descobrimos desde a corrida. Sentimos que as provas que apresentámos eram relevantes e demonstrámos à FIA que ele deveria ter sido reintegrado após a sua desqualificação. Infelizmente, a FIA teve uma opinião diferente e, apesar do facto de a exatidão das nossas novas provas não ter sido contestada, a desqualificação de Sebastian foi mantida com base nas novas provas não terem sido consideradas ‘relevantes’. Isto é dececionante, e vamos agora considerar a nossa posição relativamente ao processo de recurso completo”, concluiu Szafnauer.

O apelo da decisão mantém-se para já, mas a equipa vai ponderar o que fazer nos próximos dias.