F1: Aston Martin vai usar o carro de 2025 como banco de testes

A Aston Martin teve um fim de semana para esquecer no GP de Miami, com Fernando Alonso e Lance Stroll a terminarem nos últimos lugares. Apenas eles e Nico Hülkenberg foram ultrapassados, naquele que foi um dos piores resultados da equipa desde 2023.

O chefe da equipa, Andy Cowell, reconheceu o fraco desempenho do carro AMR25 e explicou que estão a usar a temporada como um banco de testes para 2026, quando um carro com novas tecnologias, sob a orientação de Adrian Newey, vai estrear. Apesar do mau momento, haverá algumas atualizações técnicas nas próximas corridas, incluindo peças forçadas por mudanças no regulamento.

“O resultado reflecte o atual nível de desempenho do carro e não estamos satisfeitos com ele. Estamos a analisar toda a informação que temos dos pilotos e dos dados, tentando compreender. É essa a nossa avaliação global. É uma pista bastante representativa. Neste momento, não temos uma área específica em que sejamos negativos: há muitos problemas para resolver. Alguns melhoraram, outros não. Mas é mais um evento do qual obtemos dados para alimentar as nossas ferramentas de simulação”.

“Há tecnologias de 2026 que vamos testar no carro de 2025. É a única forma de validar as coisas para o futuro: se funciona na corrida, é porque funciona mesmo. Por isso, vamos utilizar este carro para testar e aperfeiçoar ferramentas numa equipa jovem, que começa agora a utilizar recursos que as grandes equipas utilizam há décadas,