F1: Aston Martin vai tentar encurtar diferença para Red Bull | AutoSport

A Aston Martin poderá apresentar algumas alterações no AMR23 após o Grande Prémio da Austrália para tentar encurtar a desvantagem para o RB19, nomeadamente na velocidade de ponta.

O carro da Red Bull dominou a classificação das duas primeiras corridas da temporada, tendo sido Aston Martin a apresentar-se como a equipa mais próxima, mas apesar de ter uma melhor travagem e aceleração, o AMR23 perde para o RB19 nas retas, em velocidade de ponta. Os responsáveis da equipa de Silverstone acreditam que a maior diferença entre os dois carros tem a ver com a escolha das asas. A Red Bull adotou uma abordagem agressiva no início da temporada, trazendo para a Arábia Saudita uma especificação com menos downforce e menor arrasto do que a concorrência, o que se mostrou particularmente benéfico quando o DRS estava aberto, falando-se agora de um efeito de triplo DRS no RB19. Enquanto isso, a Aston Martin diz ter sido travada pela contenção de custos e preferiu não apresentar um novo componente nas primeiras provas do ano, preferindo analisar se é necessário alterar o seu plano prévio.

Tom McCullough da Aston Martin, afirmou que a sua equipa deu preferência à gestão de pneus no Bahrein e comprometeu-se com uma abordagem um pouco diferente da Red Bull, estando a grande diferença na especificação das asas.

“Claro, o Red Bull com o DRS é muito forte na qualificação”, disse McCullough. “E acho que não podemos ter todas as asas que queremos em todas as pistas por causa do custo. Demos prioridade a outras coisas. Sabíamos [na Arábia Saudita] que a asa que projetamos e fabricamos não seria tão rápida em reta quanto gostaríamos, mas temos que usar a quantidade de asas que construímos, tendo em conta 23 corridas”.

O responsável pela performance na Aston Martin salientou a dificuldade que a sua equipa terá em manter o ritmo alto de Mercedes e Ferrari no desenvolvimento de novos componentes e como tal, acredita que ambas vão melhorar os seus desempenhos durante o ano, sendo ainda uma ameaça à estrutura de Silverstone pelo segundo lugar da classificação.