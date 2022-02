F1: Aston Martin vai para a pista amanhã | AutoSport

A Aston Martin irá apresentar hoje o seu novo monolugar, a terceira apresentação do ano, mas será a primeira a ir para a pista. O novo AMR22 irá fazer os primeiros 100Km em Silverstone, com a Aston Martin a aproveitar um dia de filmagem para fazer o shakedown ao novo carro.

Depois dos rumores de que a equipa estaria com problemas no desenvolvimento e que havia o risco de falhar o teste de Barcelona, a Aston dá um sinal claro que o desenvolvimento do novo carro está dentro do planeado. Com os testes de Barcelona a terem início no dia 23, a equipa terá quase duas semanas para analisar os dados do primeiro teste em pista, que contará com Sebastian Vettel e Lance Stroll. Será também o primeiro teste em pista do novo motor Mercedes, adaptado para o novo combustível E10.