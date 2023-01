F1: Aston Martin terá limitado influência de Otmar Szafnauer na equipa | AutoSport

Otmar Szafnauer esteve na estrutura de Silverstone mais de uma década, desde Force India, passando por Racing Point até à atual designação Aston Martin. Foi nesta altura, após a época de 2021, que o agora chefe de equipa da Alpine terá perdido responsabilidades dentro da estrutura, levando-o ao ponto de partir e passar a ocupar um cargo semelhante numa equipa adversária.

Passado todo este tempo, Szafnauer deu mais pormenores sobre as razões da sua saída da Aston Martin. Para o engenheiro o seu futuro estava traçado quando percebeu que já não podia fazer o trabalho de chefe de equipa como tinha imaginado, depois de no Grande Prémio de Abu Dhabi de 2021 lhe disseram que a sua influência seria limitada.”Deixaram muito claro que eu nunca recuperaria a responsabilidade que tinha antes”, disse Szafnauer, citado pelo Motorsport-Total.com. “Foi quando percebi que estava na hora de sair. Isso foi na última corrida. Disseram-me: ‘Costumavas estar a dirigir a equipa, mas agora não vais fazer isso”.

Esta situação surgiu depois da chegada de Martin Whitmarsh à Aston Martin como CEO do grupo em outubro de 2021. Nessa altura, muito se especulou como se reorganizaria a equipa, mas foram sempre dadas indicações que pouco mudaria em termos de responsabilidades. “O meu papel não vai mudar”, explicou Szafnauer poucos dias depois do anúncio da chegada de Whitmarsh à estrutura. “Martin será o CEO do Grupo, ‘grupo’ significa que vamos iniciar alguns negócios do tipo das tecnologias aplicadas, chamado Aston Martin Performance Technologies, utilizando a [propriedade intelectual] e os desenvolvimentos da Fórmula 1 e aplicando-os a outras indústrias”.

Szafnauer explicou que sentiu o contrário na Alpine, que os franceses o queriam por causa da experiência que tinha na Fórmula 1, acrescentando que sem as alterações que lhe foram comunicadas na Aston Martin “não tinha motivo [para sair]”.