F1, Aston Martin: “Temos de ser capazes de líder com Fernando Alonso” | AutoSport

A Aston Martin enfrenta em 2023 um desafio a dobrar. Além de ter de dar um salto qualitativo importante, terá de lidar com Fernando Alonso, Mike Krack diz que a equipa está preparada para a exigência do piloto espanhol.

O caráter de Fernando Alonso é bem conhecido e a frontalidade com que lidar com os problemas é por vezes encarada com alguns receios por parte das equipas. Mas a Aston diz- se preparada para o desafio como explicou Mike Krack:

“Fernando é um piloto e uma pessoa muito direta. Pilotos como Fernando conseguiram o que conseguiram porque continuam a fazer perguntas, continuam a forçar e querer mais”, explicou Krack. “Temos de estar preparados e ser capazes de antecipar o que ele vai pedir.- Ele vai desafiar-nos constantemente e lutar por mais: essa é a natureza de um verdadeiro campeão. Mas podem ter a certeza de que ele irá tirar o máximo partido do carro. Se queremos crescer e tornar-nos uma equipa de topo, temos de ser capazes de lidar com este tipo de carácter. Fernando é exatamente o que precisamos”.