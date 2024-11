F1: Aston Martin sujeita a conflitos internos?

“Lembro-me de a Mercedes ter reunido um grupo de diretores técnicos impressionantes e de ter funcionado bem”, disse Cowell aos meios de comunicação social. “Somos uma organização bastante jovem e, voltando aos dias da Jordan, temos algumas décadas [de idade]. Mas a mudança para uma equipa cujo objetivo é estar na frente e operar com esse nível de instalações e recursos é recente. Quer se trate da criação do nosso próprio túnel de vento e de todas as instalações necessárias para o fazer, quer se trate do fabrico de uma nova caixa de velocidades para a unidade motriz da Honda para 2026, ou a obtenção de ferramentas de simulação líderes na sua classe, há uma enorme quantidade de trabalho a fazer. Se tivermos líderes seniores que consigam pegar num desses grandes desafios e concentrarem-se nele, então chegaremos mais depressa à frente.”

O Diretor Executivo da Aston Martin, Andy Cowell, defendeu a crescente estrutura de liderança técnica da equipa, apesar das preocupações de que poderia levar a conflitos internos. A equipa tem recrutado agressivamente os melhores talentos, incluindo Enrico Cardile da Ferrari e a lenda do design Adrian Newey, que se juntará à equipa em março de 2025. Cowell comparou a estratégia com o modelo bem-sucedido de vários líderes da Mercedes durante a mudança de regulamento de 2014.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros