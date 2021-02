F1, Aston Martin: “Sebastian (Vettel) é tudo o que esperávamos que ele fosse”

Otmar Szafnauer aproveitou a ocasião para mandar uma ‘bicada’ à Ferrari ao dizer que a Aston Martin fará “tudo o que pudermos” para dar a Sebastian Vettel um carro ao seu gosto. Depois de um ano na Ferrari em que Vettel teve sérias dificuldades com o seu monolugar, o quádruplo campeão do mundo foi para a Aston Martin, onde, depois do que se viu do ‘Mercedes cor de rosa’ o ano passado, é bem capaz de fazer com que voltemos a vê-lo nos lugares onde pertence, e de onde nunca devia ter saído: da frente do pelotão.

Pelo que se percebe, pode contar com a motivação da equipa em contribuir para isso: “Curiosamente, quase todos os pilotos que tivemos gostam de um carro com uma traseira estável”, começou por dizer Otmar Szafnauer à TV alemã RTL: “Tentámos sempre trabalhar neste tipo de estabilidade para termos um carro com um bom equilíbrio, por isso vamos certamente fazer tudo o que pudermos para assegurar que Sebastian tenha isso mesmo. Sabemos que Sebastian é um dos melhores pilotos quando se trata de escolher a estratégia correta”, disse Szafnauer, que depois de ver Vettel no simulador, ficou ainda mais convencido que a equipa fez a escolha certa: “Sebastian é tudo o que esperávamos que ele fosse – um verdadeiro profissional e um quatro vezes campeão do mundo, e podemos ver porquê. Trabalha muito, faz perguntas e tem uma enorme panóplia de conhecimentos. Garantimos não só que damos aos pilotos um carro, mas também um ambiente, as ferramentas, tudo o que eles precisam para fazer o seu melhor”.