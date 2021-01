F1: Aston Martin revela novo patrocinador principal

É o adeus definitivo ao cor de rosa. A Aston Martin anunciou o novo patrocinador principal da equipa.

A equipa com sede em Silverstone anunciou a Cognizant, uma marca multinacional americana de IT com planos ambiciosos para alargar o seu alcance global.

Num desporto onde a tecnologia e a inovação ocupam um lugar central, a Cognizant desempenhará um papel fundamental, não apenas como patrocinador, nem mesmo como prestador de serviços, mas como um verdadeiro parceiro de transformação digital com um objetivo real. A ligação traz energia real à nova era da Aston Martin na Fórmula Um com a Cognizant, idealmente colocada para capacitar a equipa com as melhores infra-estruturas de TIT e soluções de software do mercado.

“O regresso de Aston Martin à Fórmula Um após mais de 60 anos é um momento marcante na história do desporto”, disse Lawrence Stroll. “Todos sabem o que Aston Martin representa, mas a equipa de Fórmula 1 permitir-nos-á levar a essência da marca a novos lugares, construindo sobre os fortes alicerces lançados pelas iterações anteriores da equipa. Estou imensamente orgulhoso de podermos iniciar este novo capítulo com o apoio da Cognizant. No mundo de hoje, à medida que a revolução digital continua, não consigo pensar num parceiro mais adequado ou mais valioso para trabalhar connosco enquanto nos esforçamos por fazer de Aston Martin uma das maiores equipas do desporto”.

“Estamos absolutamente entusiasmados por sermos o parceiro principal da Aston Martin Cognizant Formula One Team”, acrescentou Brian Humphries, CEO da Cognizant. “As nossas marcas globais têm muito em comum. Somos ambas empresas inovadoras e viradas para o futuro que gostam de se mover rapidamente, manter-se concentradas, e liderar a partir da frente. Compreendemos o incrível poder das tecnologias avançadas de hoje e como aproveitá-las para engendrar experiências únicas para o cliente. Estamos entusiasmados com a promessa desta parceria profunda e mutuamente benéfica”.

“Estamos a apenas dois meses do início da temporada”, disse Otmar Szafnauer, “por isso é fantástico celebrar a nova era de Aston Martin na Fórmula 1 dando as boas-vindas a Cognizant como nosso parceiro principal. Inovação e tecnologia são pilares centrais para qualquer equipa de Fórmula Um e esta parceria a longo prazo é mais do que um mero exercício de branding. Com uma nova fábrica já em construção, a perícia e os recursos da Cognizant irão acrescentar valor em todas as áreas das nossas operações de TI e dar um valioso contributo para o nosso desempenho no caminho certo”.