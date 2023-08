F1: Aston Martin, Red Bull, McLaren e Williams foram as equipas que mais evoluíram face a 2022 | AutoSport

Comparando os pontos conquistados nas 12 primeiras corridas do ano em 2022 e 2023, vemos que quatro equipas melhoraram face à época anterior. Aston Martin, Red Bull, McLaren e Williams foram as únicas que conseguiram conquistar mais pontos e, por isso, apresentam uma evolução face à época transata.

A Aston Martin destaca-se neste capitulo, com mais 177 pontos conquistados, face a 2022 (196 – 19). A Red Bull, que já no ano passado mostrava a sua força, está muito melhor tendo mais 107 pontos em relação a 2022 (503 – 396). A McLaren, com mais 14 (103 – 89) e a Williams, com mais 8 (11-3) foram as restantes equipas que conseguiram ficar “no verde” este ano.

Do outro lado da balança, há seis equipas que estão piores do que em 2022. Mercedes (247 – 260), Haas (11-34), Alpha Tauri (3-27), Alpine (57-93), Alfa Romeo (9-51) e Ferrari (191-314) foram as equipas que ficaram a perder e ficaram aquém do que tinham alcançado há 12 meses.