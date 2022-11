F1: Aston Martin, Red Bull e Mercedes em vantagem para 2023? | AutoSport

2023 traz-nos uma nova época e uma nova grelha com novas características. E há três equipas que ganham em experiência de forma clara.

Aston Martin, Red Bull e Mercedes são as duplas com mais corridas feitas e com mais triunfos na F1.

Começamos pelo número de corridas feitas, com a dupla da Aston Martin a ser a que tem mais corridas no Grande Circo, com 478 corridas entre Fernando Alonso (356) e Lance Stroll (122). Segue-se a Red Bull com 398 corridas entre Max Verstappen (163) e Sergio Pérez (235). A Mercedes tem 392 GP entre os dois pilotos com Lewis Hamilton (310) e George Russell (82). Curiosamente, a Haas passou da dupla menos experiente em 2021 para a quarta mais experiente em 2023 com 322 GP entre Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

Quanto ao número de vitórias na F1, as mesmas equipas destacam-se, com a Mercedes em clara vantagem (104 vitórias no total entre os dois pilotos, com 103 para Hamilton), enquanto a Red Bull é a segunda dupla mais vitoriosa com 39 triunfos (35 de Verstappen). A Aston Martin é a terceira dupla com mais vitórias com as 32 de Alonso e Valtteri Bottas coloca a Alfa Romeo no top 4 com as suas dez vitórias.

O número de pódios segue a mesma tendência com 200 pódios para a dupla da Mercedes (191 para Hamilton), contra 103 da Red Bull (77 de Verstappen) e 101 da Aston Martin (98 de Alonso), com Bottas a colocar mais uma vez a Alfa Romeo em quarto.