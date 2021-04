F1: Aston Martin quer ‘copiar’ recuperação da Mercedes

A Aston Martin já percebeu que tem problemas semelhantes aos da Mercedes com o seu no AMR21 e por isso está atenta ao que faz a Mercedes de modo a ‘copiar’, leia-se ‘emular’ a forma como a Mercedes está a reagir à adversidade…

O ano passado foi bom copiar o W10, mas este ano o tiro pode ter saído pela culatra e se a Mercedes tem condições para dar a volta ao texto, com mais ou menor dificuldade, já a Aston Martin pode estar com sérios problemas. Otmar Szafnauer já se ‘atirou’ à FIA, mas isso vai valer-lhe de pouco já que “depois de casa roubada, trancas à porta” são inúteis.

Olhar em frente é por isso o mais importante e nesse contexto Otmar Szafnauer já disse que a Aston Martin estará atenta à forma como a Mercedes ultrapassa os seus problemas, ao ponto de terem recuperado um desempenho suficiente para reclamarem já uma vitória na primeira corrida: “Penso que temos certamente de olhar e ver que tipo de tempos por volta são capazes de fazer”, disse Szafnauer, quando lhe perguntaram o quanto podia aprender com a Mercedes e a sua filosofia similar de ‘low rake’. “Temos o mesmo motor, a mesma caixa de velocidades, a mesma suspensão traseira, por isso, se eles forem capazes de fazer alguns desses tempos por volta, devemos ser capazes de nos aproximar – o que nos dá alguma esperança”.

No entanto, a acrescentar aos problemas da Aston Martin o segundo pelotão está ainda mais competitivo esta temporada, com Szafnauer consciente de que entrar no ritmo da McLaren e Ferrari em 2021 não vai ser fácil: “Penso que muitas das equipas estão muito mais próximas da Mercedes este ano do que estavam no ano passado, incluindo a Red Bull, McLaren e Ferrari. Se olharmos para trás, e ver onde a Ferrari esteve há três meses e onde está agora para a Mercedes, basta olhar para os tempos de volta e isso dar-nos-á uma imagem”.

Questionado, no entanto, em que altura estaria disposto a mudar o desenvolvimento do carro de 2021 para se concentrar em 2022, Szafnauer não teve resposta: “Bem, essa é uma pergunta muito boa e se eu soubesse, dir-lhe-ia, mas infelizmente não sei. O trade-off tem de ser, o que podemos ganhar este ano face ao que podemos perder no próximo. E isso é difícil de prever. Por isso, nesta altura, vamos continuar a avançar em paralelo”.