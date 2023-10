F1: Aston Martin quer caixa de velocidades estandardizada | AutoSport

A F1 continua à procura de novas soluções para cortar nos custos, sem que a componente desportiva e tecnológica fique prejudicada. A Aston Martin tem uma proposta que pode fazer poupar muito dinheiro às equipas.

A ideia da equipa britânica é usar caixas de velocidades estandardizadas. Assim, todas as equipas teriam a mesma caixa, reduzindo muito o custo deste componente. Luca Furbattom, diretor de engenharia da Aston Martin explicou a ideia:

“Estamos a insistir numa caixa de velocidades estandardizada porque faz sentido do ponto de vista financeiro num ambiente de limitação de custos”, explicou o italiano numa entrevista ao site da Aston Martin F1. “Mas estamos a enfrentar uma forte oposição. Realisticamente, isso não vai acontecer tão cedo. É possível que a FIA chegue a um meio-termo, com o design a tornar-se um pouco mais prescrito, mais leve e simplificado. Suspeito que daqui a alguns anos vamos olhar para trás e concluir que perdemos uma oportunidade de ouro para reduzir os custos na área da transmissão. É algo que os adeptos não conseguem ver, a tecnologia é a mesma em todas as equipas e traz muito pouco desempenho. O dinheiro poupado na transmissão poderia ser redireccionado para o desenvolvimento aerodinâmico, que é atualmente a única forma de comprimir a grelha e melhorar o espetáculo.”