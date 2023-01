F1: Aston Martin promete carro muito diferente | AutoSport

Não terão sido os resultados que os responsáveis da Aston Martin deveriam esperar para 2022, mas entre o “falhanço” com o AMR22 que iniciou a época e a sua versão B, viu-se um aumento do desempenho do monolugar, conseguindo a equipa terminar a época colocando pressão sobre a Alfa Romeo, em igualdade pontual, pelo sexto posto no mundial de construtores. Pelo meio ficou o caso da asa traseira que muito deu que falar na Hungria, depois da equipa ter aproveitado uma lacuna no exigente regulamento técnico que foi estreado na temporada passada, e as atualizações que deram vida à versão B do AMR22 muito próximas do que vimos no carro da Red Bull.

Para 2023, além da aposta em Fernando Alonso, a Aston Martin promete apresentar um carro “novo”, com mais de 90% de peças novas e diferente aerodinamicamente, confirmado pelo diretor técnico assistente Eric Blandin.

“Aprendemos todas as lições com o carro do ano passado e aplicamos ao carro deste ano”, disse Blandin. “Muito do AMR23 é novo, é completamente diferente do AMR22. Mudámos mais de 90% das peças e mais de 95% das superfícies aerodinâmicas são diferentes”.

Tentando chegar à luta por outros lugares na classificação, apostada que está a estrutura em discutir o campeonato do mundo de construtores a médio prazo, Enquanto Aston Martin procura fazer progressos em direcção à frente da grelha, Blandin explicou que existirão “inovações inteligentes” no novo carro. “Implementámos algumas inovações inteligentes no novo carro, são a cereja no topo do bolo. São boas para se terem, mas não são obrigatórias. É ótimo quando se encontra uma pequena lacuna [no regulamento] e se pode utilizar em nosso proveito, mas não é frequente basear-se um carro inteiro nessa ideia. Em vez disso, é essencial obter o básico corretamente e depois poder acrescentar coisas”.

O AMR23 será apresentado a 13 de fevereiro de 2023 pelas 19 horas.