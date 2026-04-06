F1: Aston Martin prepara nova unidade motriz para Miami
A Aston Martin prepara uma nova especificação da unidade motriz Honda para melhorar a fiabilidade do AMR26. As atualizações deverão surgir já no Grande Prémio de Miami.
A equipa britânica enfrenta um início de época complicado, com os problemas a resultarem de um conjunto de fatores, com vibrações extremas a serem apontadas como um dos maiores desafios.
O foco imediato passa por reduzir a desvantagem e garantir maior consistência, sendo a fiabilidade da unidade motriz um dos principais pontos críticos. No Japão, a equipa já registou melhorias ao nível das vibrações, e as evoluções previstas para Miami visam permitir que os pilotos consigam terminar corridas com maior regularidade.
Honda está a desenvolver uma nova especificação do motor, que não trará ganhos de performance imediatos devido às limitações regulamentares em vigor até à introdução do ADUO, prevista após o Grande Prémio de Mónaco. Eventuais melhorias de desempenho poderão surgir apenas mais tarde, com cenários apontados para Barcelona ou Áustria.
Segundo o The Race, Aston Martin e Honda já têm esta nova especificação em preparação, deixando de lado soluções temporárias para avançar com uma abordagem mais estrutural, dentro dos limites impostos pela FIA. O regulamento permite alterações desde que estas tenham como objetivo melhorar a fiabilidade ou reduzir custos.
A marca japonesa terá de comunicar detalhadamente as modificações introduzidas, ficando a decisão final dependente da aprovação da FIA. Caso a atualização seja introduzida em Miami, significa que esse processo estará suficientemente avançado.
Fernando Alonso já tinha indicado que o chassis apresenta margem de evolução, embora o ganho de desempenho seja um objetivo de longo prazo. Por parte da Honda, estas alterações representam também um passo na correção de problemas decorrentes do atraso inicial no desenvolvimento dos novos regulamentos de 2026.
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