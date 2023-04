F1: Aston Martin preocupada com duas corridas em Baku | AutoSport

A primeira prova do mundial de Fórmula 1 após quase um mês de paragem realiza-se no circuito citadino de Baku, palco do Grande Prémio do Azerbaijão, com uma novidade para esta temporada, o formato de corrida Sprint.

Num fim de semana com alterações no programa do GP, que agrada mais a pilotos e equipas, uma situação que foi avançada por Günther Steiner ainda na Austrália. No entanto, o responsável pela performance da Aston Martin, Tom McCullough, admitiu que correr duas vezes nas ruas de Baku em dois dias é algo preocupante, tendo em conta o limite orçamental e a forte possibilidade de acidentes que fazem as equipas gastarem mais dinheiro.

“Por parte do limite orçamental, preocupa-me [as duas corridas em Baku]”, disse McCullough. “Felizmente, […] ainda não tivemos nenhum acidente e muitos danos por colisão, mas [Albert Park] é sempre uma preocupação e estas três [corridas] seguidas levam a alguma inquietação”. O responsável da Aston Martin salientou que “de um ponto de vista técnico, não me importo. […]Se reagirmos bem [ao formato Sprint], pode ser benéfico”.

A Fórmula 1 quer alterar os formatos e há muitas ideias a surgirem sobre este tema. A experiência agora em Baku, onde em vez do segundo treino livre veremos uma versão mais curta da qualificação para determinar as posições da grelha para a Sprint é um início. Ainda há a experiência que se irá realizar em Imola na qualificação, com os compostos obrigatórios para cada fase e onde apenas os 10 pilotos que vão discutir a pole position terão pneus macios à sua disposição. Ainda assim, Tom McCullough diz ainda não convencido sobre algumas propostas para a qualificação. “Tentar colocar os carros mais rápidos na parte de trás da grelha e os mais lentos à frente – essa tem sido uma das propostas – a qualificação por volta única e coisas do género, não creio que seja necessariamente o certo a fazer e há uma maior possibilidade de acidentes e danos. Penso que o formato de grelha existente já é bastante desafiante e funciona bastante bem. Portanto, penso que deveríamos fazer isso um pouco mais para aprender. Parece haver uma urgência de mudança e, do lado da regulamentação, não é simples. Por isso, de momento, penso que devemos habituar-nos ao formato atual, e não cortar e mudar demasiado”, disse.