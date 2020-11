F1: Aston Martin poderá fornecer Safety Car

O acordo ainda não está acertado, mas parece cada vez mais certo que a Aston Martin irá dividir com a Mercedes o fornecimento do Safety Car para a F1.

Desde 1996 que a Mercedes é fornecedora exclusiva do SC, mas tal pode passar a mudar de figura, com a Aston Marin a preparar-se para fornecer também carros para cumprir o papel de Safety Car. A Mercedes deverá ficar com a maior fatia deste “bolo” continuando a fornecer o carro médico. A mudança poderá implicar a divisão da tarefa de fornecer o SC de forma equiparada entre os dois fabricantes ao longo da temporada, o que ajudaria a dividir o fardo financeiro entre as duas empresas. Este acordo acontece numa fase em que a aproximação entre as duas marcas é cada vez maior, o que certamente facilita as negociações. Assim, no próximo ano, a probabilidade de vermos um Aston Martin na frente da corrida aumenta drasticamente.