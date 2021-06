F1: Aston Martin oferece ajuda à FIA por causa das asas flexíveis | AutoSport

A saga das asas flexíveis na F1 continua. Otmar Szafnauer diz preferir o diálogo às ações, neste caso aos protestos que virão. Os novos testes marcados pela FIA para tentar resolver esta contenda surgirão depois do GP de França, mas a Mercedes preferia que acontecessem antes do GP do Azerbaijão, originando já a ameaça de protesto dos germânicos.

Por seu lado, Szafnauer diz-se confiante em relação às decisões que a FIA possa tomar. “Penso que os recursos da FIA são tão bons agora como eram antes – se não melhores. Penso que estão bem equipados a este respeito”.

E mais ainda. As equipas como têm uma vastíssima equipa de engenheiros poderiam ajudar a FIA no conhecimento técnico. A Aston Martin está pronta a ajudar, se tal fosse preciso.

“Talvez um pequeno contributo das equipas possa ajudar muito a FIA. A Aston Martin tem todo o prazer em ajudar. Se somarmos as dez equipas, temos milhares e milhares de engenheiros a lidar com as regras o tempo todo. São pelo menos 5.000 engenheiros. Portanto, podemos ser um recurso em situações como esta”.