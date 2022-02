F1, Aston Martin: O que veremos hoje? | AutoSport

Depois da desilusão de ontem, em que a Red Bull nos “serviu” uma adaptação do monolugar apresentado pela FOM no ano passado, o que a Aston Martin nos mostrará hoje?

O primeiro carro a ser mostrado foi o da Haas e, apesar de não ter mostrado o jogo todo, já nos deu algumas indicações do que será a sua filosofia para o carro, Há pormenores no nariz, na asa dianteira, nas laterais e até na asa, que nos dão um pouco de informação. Não muita, até porque alguns conceitos estão a ser evoluídos mas, pelo menos, tivemos algumas novidades. Do lado da Red Bull tivemos uma mão cheia de nada, no que pareceu o resultado final de uma aposta “como desenhar um carro de F1 em apenas um dia” sendo a base o modelo da FOM. Resta saber o que nos reserva hoje a Aston Martin.

A equipa sediada em Silverstone apresenta hoje o seu novo monolugar e, apesar de ninguém esperar que a equipa revele os segredos todos, há curiosidade para entender qual a abordagem. Será que vamos ficar a entender um pouco do que a Aston pretende, ou será que vamos ter uma estratégia semelhante à Red Bull? Teremos de esperar pelas 14h para termos a resposta.