F1, Aston Martin: o ano passado por esta altura, tinha 205 pontos. Agora tem 74…

As coisas na qualificação até nem correram nada mal para a Aston Martin com o sétimo e o oitavo lugar na grelha, mas a corrida deixou novamente claro que a equipa de silverstone está em terra de ninguém. Bem na frente do 2º pelotão, mas longe das equipas da frente.

Ao cabo das primeiras quatro corridas a Aston Martin estava a um ponto da Mercedes, agora está a 146!

Há precisamente um ano, Alonso fazia em Zandvoort o seu terceiro segundo lugar do ano.

Este ano o melhor que conseguiu foi um quinto lugar na Arábia Saudita, e desde Imola, nove corridas, só pontuou três vezes. Não deve cair do quinto posto, mas o ano passado por esta altura a equipa tinha 205 pontos. Este ano tem 74.

Para Mike Krack, Diretor da Equipa: “Foi uma desilusão o Grande Prémio dos Países Baixos, apesar de termos conseguido garantir um ponto merecido. Sabíamos que ia ser difícil com alguns carros mais rápidos atrás. O [Pierre] Gasly conseguiu ultrapassar o Fernando na primeira volta e não fomos capazes de voltar à frente numa pista que não oferece muitas oportunidades de ultrapassagem.

Com margens tão reduzidas, o Lance bloqueou à entrada da via das boxes, o que significou que excedeu o limite de velocidade da via das boxes, o que levou a uma penalização de cinco segundos, mas isso não alterou o resultado.

Depois de uma qualificação positiva, ainda não fomos suficientemente rápidos hoje, especialmente contra os adversários do meio do pelotão. Agora temos de concentrar a nossa energia e atenção no próximo desafio em Monza, no próximo fim de semana.”