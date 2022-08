F1, Aston Martin: Nova fábrica é trunfo para sucesso futuro | AutoSport

Para que uma equipa de F1 tenha sucesso, necessita de ter infraestruturas que lhe permita desenvolver a sua atividade com o máximo de eficiência e qualidade. A McLaren está agora a apostar numa atualização da sua fábrica, enquanto a Aston Martin está a construir uma de raiz. Mike Krack considera que este é um trunfo importante para a caminha, rumo ao título.

Segundo o novo diretor da equipa sediada em Silverstone, a Aston Martin está numa fase de mudança, em que os três novos edifícios que estão a ser construidos, albergarão a equipa e toda o material necessário. Uma vez isso concluído, a equipa poderá apontar para o título:

“A construção do edifício um, que albergará o nosso departamento de desenho, fabrico e marketing, estará concluída no primeiro trimestre do próximo ano. Entretanto, já começaram os trabalhos de construção do edifício três, onde estará localizado o nosso túnel de vento. O novo túnel de vento e simulador estarão prontos em 2024. Assim que tivermos concluído a construção do edifício um, a nossa fábrica atual será derrubada e substituída pela construção do edifício dois, que receberá o nosso simulador, as comodidades do pessoal e o centro logístico. Ter todos na equipa a trabalhar no mesmo ‘campus’ será uma grande mudança para a dinâmica da equipa. As pessoas sentir-se-ão melhor integradas. Poderão ter conversas cara-a-cara mais fáceis e o espaço será muito mais aberto, o que promoverá a interação e o diálogo. Trata-se de permitir a colaboração e o trabalho em equipa”.