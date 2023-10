F1: Aston Martin nega rumor sobre possível venda, mas Lawrence Stroll admite abordagem | AutoSport

Uma possível venda da Aston Martin não está planeada neste momento, sublinhou Lawrence Stroll, apesar de confirmar uma primeira abordagem nesse sentido, na mesma altura em que corre o rumor no paddock que um dos patrocinadores da equipa de Silverstone terá oferecido 800 milhões de Euros pela aquisição da estrutura.

O Grande Prémio do Catar começa com nova especulação, desta feita sobre a venda da Aston Martin à Aramco, patrocinador da estrutura, por uma verba de 800 milhões de Euros.

O jornalista Ralf Bach deu conta na publicação Sport 1, que a mãe de Lance Stroll o pressiona para terminar a carreira na Fórmula 1, enquanto o seu pai pode desistir de fazer do seu filho um campeão do mundo, como era seu objetivo. Será por isso que pondera vender a estrutura, que recentemente confirmou o programa na resistência mundial com o Aston Martin Valkyrie.

Fonte da equipa negou o rumor, afirmando que “Lawrence deixou claro que uma venda está fora de questão. O desporto está mais popular do que nunca e o valor das equipas não para de aumentar. Nada disso está planeado”. Segundo o empresário, a venda “não está planeada de momento, mas fomos contactados. A Fórmula 1 é um desporto e um negócio que está em franco crescimento neste momento”.

O reino da Arábia Saudita quer estar mais envolvido com a Fórmula 1, não querendo ficar apenas pela realização de um Grande Prémio, tendo sido afirmado pelo responsável da Federação do Automóvel local que existia a possibilidade de existir num futuro próxima uma equipa baseada naquele país.

