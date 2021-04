F1: Aston Martin não traz melhorias para Portimão

O começo de época da Aston Martin não tem sido o melhor com o carro a mostrar pouca competitividade. A equipa está a trabalhar em melhorias mas estas só deverão chegar para a prova de Barcelona.

Significa que o AMR-21 virá a Portugal na mesma especificação com que correu em Ímola, sem contar com as alterações necessárias feitas de corrida a corrida.

“Lamentamos realmente que a fiabilidade não tenha sido a melhor durante os dias de teste e foi aí que Sebastian Vettel perdeu tempo valioso. Caso contrário, ele já estaria mais confiante por esta altura”, disse Otmar Szafnauer, justificando a forma do piloto alemão.

“Todos sabemos que Vettel tem grandes expectativas em relação a si próprio e que está a trabalhar arduamente para melhorar. A frustração que ele tem agora só o fará melhorar mais rapidamente”.

“A filosofia do carro é diferente e isso precisa de tempo. Falei com Checo [Pérez] sobre isso, que também teve de se habituar na Red Bull e ele disse que sentia exatamente o mesmo. Não é fácil tirar o máximo destes carros”,